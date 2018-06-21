Жители Пскова отказываются ставить прививки от кори детям

Медики сообщили о негативе со стороны жителей Пскова по поводу прививок от кори. Родители отказываются от вакцинации для детей.

Сотрудники городской поликлиники в минувшие выходные обходили дома и делали прививки после случая с заражением корью ребенком. По словам врачей, некоторые горожане отказались вакцинировать детей, мотивируя это тем, что прививка якобы не нужна. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Очередной случай заражения корью был зафиксирован в Пскове в июне. Двухлетний ребенок «завез» болезнь из Санкт-Петербурга. Медики выявили список контактных лиц и проинформировали их, что необходима перевакцинация. Ранее случай кори был зафиксирован у 17-летнего подростка, который вернулся в Псков из Москвы.