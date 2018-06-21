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Кевин Спейси впервые появится на большом экране после скандала

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Фото: Каскад фильм
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Американский актер Кевин Спейси впервые появится в кино после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. В скором времени на экраны выйдет фильм «Клуб миллиардеров» (англ. Billionaire Boys Club. — Ред.), в котором Спейси исполнил одну из ролей.

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В компании-прокатчике картины Vertical Entertainment заявили, что вся команда, которая работала над картиной, не должна страдать из-за поведения одного человека.

«Мы надеемся, что эти ужасные обвинения, касающиеся поведения одного человека, не очернят выход картины», — приводит телеканал «360» сообщение прокатчика. Представители Vertical Entertainment добавили, что в момент начала работы над фильмом «Клуб миллиардеров» два с половиной года назад никто из членов команды не знал об обвинениях в адрес Кевина Спейси, сыгравшего небольшую второстепенную роль.

Режиссером фильма выступил Джеймс Кокс, который принял решение оставить второстепенную роль Рона Левина за Спейси. Другие роли в криминальной драме о Лос-Анджелесе 1980-х годов исполнили Тэрон Эджертон, Кэри Элвес, Эмма Робертс, Джереми Рвин, Сьюки Уотерхаус и Билли Лурд.

Скандал с обвинениями Кевина Спейси в сексуальных домогательствах произошел в конце октября 2017 года. Актер мюзикла «Богема» Энтони Рэпп утверждал, что Спейси совершил над ним действия насильственного характера 30 лет назад, когда ему было 14 лет.

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