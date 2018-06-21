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Премьер–министр Новой Зеландии родила первенца

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Фото: Global Look Press/Emmanuele Contini
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Глава новозеландского правительства 37-летняя Джасинда Ардерн в четверг, 21 июня, стала матерью — политик родила дочь.

Как сообщает ТАСС, девочка — первый ребенок Ардерн и ее партнера, телеведущего Кларка Гейфорда. Роды прошли в одной из больниц Окленда.

В ближайшие шесть недель премьер страны будет находиться в отпуске по уходу за ребенком, ее обязанности будет исполнять вице-премьер, глава МИДа Уинстон Питерс.

Ардерн — лидер Лейбористской партии, осенью она привела ее к победе на парламентских выборах.

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