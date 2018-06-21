Шойгу провел экскурсию по Константиновской батарее в Севастополе

Российский министр обороны, президент Русского географического общества Сергей Шойгу провел экскурсию для журналистов по Константиновской батарее в Крыму в рамках конкурса РГО «Лучший гид России».

Шойгу рассказал о первом строителе форта — полководце Александре Суворове — и о роли форта в Крымскую и Великую Отечественную войны.

«Здесь практически каждый камень пропитан нашей историей, историей наших мореплавателей, исследователей, воинов», — отметил он.

Батарея была отреставрирована РГО и открылась для посещения в ноябре 2017 года.

«В отдельных местах напоминало свалку. Мое мнение, что до того здесь управляли люди, которым была абсолютно безразлична история и всё то, что здесь происходило, у которых нет генетической памяти о всех тех страданиях, войнах и горе, через которые прошли наши предки», — рассказал Шойгу.

Конкурс РГО на лучшего гида проходит второй раз. Стать его участником может любой житель России. Для участия нужно снять авторский двухминутный ролик на русском языке, содержащий достоверный, оригинальный рассказ о культурной, музейной или природной достопримечательности страны.

Жюри выберет победителей в пяти номинациях — «Гид-профессионал. Музей», «Гид-профессионал. Город», «Гид-профессионал. Проводник», «Гид-любитель» и «Гид-любитель. До 18 лет». Одним из призов станет съемка в реалити-шоу на телеканале «Моя планета». Сбор заявок завершится 20 августа.