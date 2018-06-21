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Глава МВД России прибыл в Нью-Йорк на саммит полицейских служб стран ООН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия во втором саммите руководителей полицейских служб стран-членов ООН. Об этом сообщает официальный представитель российского ведомства Ирина Волк.

Саммит пройдет в штаб-квартире международной организации. Планируется, что министр выступит на саммите, а также встретится с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа и генеральным комиссаром Национального агентства полиции Республики Корея Ли Чхоль Соном, сообщает ТАСС.

Всего в саммите примут участие главы полицейских служб из 193 стран мира, которые расскажут о своем видении деятельности правоохранительных ведомств и обсудят возможности для повышения эффективности обеспечения безопасности.

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