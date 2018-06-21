Путин провел совещание правительства России

Президент России Владимир Путин провел совещание правительства. В начале совещания Путин пожелал футболистам российской сборной побед в следующих играх, а затем перешел к рабочим вопросам.

Основными темами заседания стали доступность, а также качество лекарств. Министры проанализировали внедрение информационно-аналитических систем в медицинской сфере.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что предложенная система будет работать. Взаимозаменяемость поможет в этом дополнительно. Также она предложила на 10% снизить цены.