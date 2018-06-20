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Болельщики убрали за собой мусор на стадионах ЧМ-2018

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Болельщики сборных Сенегала, Колумбии и Японии принесли на матчи своих команд группового этапа ЧМ-2018 мусорные мешки и убирали за собой мусор. 

Матч Япония–Колумбия прошел в Саранске 19 июня и завершился со счетом 2:1 в пользу японцев. После окончания игры болельщики обеих команд ходили по секторам и собирали в мешки оставшийся мусор.

Так же повели себя и болельщики сборной Сенегала в столице после победы своей команды над сборной Польши со счетом 2:1 на стадионе «Спартак».

А вот болельщики из Бразилии на стадионе «Ростов-Арена» попросили у работников веник и совок, чтобы убрать то, что случайно просыпали. 

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