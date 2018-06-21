Вадим Панин покидает «Нижний Новгород»

БК «Нижний Новгород» (НН) воспользовался опцией выхода из контракта 34-летнего форварда Вадима Панина. По информации источника «Известий», опытный баскетболист покидает расположение команды после довольно успешного сезона. Игрок помог НН дойти до финала Кубка России и внес серьезный вклад в выход клуба в плей-офф Единой лиги ВТБ 2017/18, где нижегородцы в упорной борьбе уступили УНИКСу (1:3) Средние показатели Вадима Панина в престижном турнире — 3,6 очка, 3,1 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал агент игрока Вадим Михалевский.

— Вадим действительно стал свободным агентом, — сообщил он «Известиям». — Он провел хороший сезон в НН, особенно его финальную часть. Панин был одним из лучших игроков в серии плей-офф с УНИКСом. Могу точно сказать, что он намерен продолжить карьеру. Сейчас мы ищем новый клуб, рассматриваем варианты из Единой лиги и европейских чемпионатов. В прошлом году у нас были положительные примеры с удачным выступлением Валерия Лиходея в чемпионате Италии и Александра Захарова в первенстве Литвы.

В «Нижнем Новгороде» отказались комментировать предстоящее расставание с игроком.

В общей сложности Вадим Панин выступал в составе НН четыре сезона. С 2011 по 2014 год вместе с клубом он прошел путь от середняка Суперлиги Б до одного из лидеров отечественного баскетбола. В сезоне 2013/14 молодой коллектив, составленный в основном из российских игроков, дошел до полуфинала Еврокубка, уступив будущему победителю — испанской «Валенсии». В этом же сезоне он вышел и в финал Единой лиги ВТБ.

В такое развитие событий не верил никто — начиная с баскетбольных экспертов и заканчивая самыми преданными фанатами команды. Однако в плей-офф НН переиграл «Астану» (2:0), «Химки» (3:0) и «Летувос Ритас» (3:1). В финале нижегородцы уступили московскому ЦСКА (0:3), но впервые завоевали путевку в Евролигу.

Средние показатели Вадима Панина в Единой лиге 2013/14 составили 8,4 очка, 5,9 подбора и 3 передачи. В Еврокубке — 9,8 очка, 5,1 подбора и 2,6 передачи.

По окончании столь удачного сезона спортсмен рассчитывал остаться в НН, однако после ухода тренера Зорана Лукича и ряда ведущих игроков принял решение перейти в УНИКС. В составе казанского клуба Вадим Панин провел три сезона, помог клубу вернуться в Евролигу, выиграв серебряные медали Лиги ВТБ (2015/16). Летом 2016 года форвард продлил контракт с казанским клубом по схеме «1+1». В сезоне 2016/17 Вадим Панин провел в Единой лиге ВТБ 23 матча и в среднем за игру набирал 2,9 очка, делал 2,9 подбора и отдавал 1,1 передачи.

УНИКС не смог побороться за медали Лиги и одержал всего восемь побед в 30 матчах Евролиги. По окончании сезона казанский клуб решил сменить тренера и практически всех игроков. Контракт с Вадимом Паниным также было решено не продлевать, и в середине июня 2017 года игрок стал свободным агентом. В августе 2017 года баскетболист присоединился к НН.

Помимо УНИКСа и НН Вадим Панин выступал за петербургский «Спартак», московское и подмосковное «Динамо», «Локомотив-Ростов», пермский «Урал-Грейт», «Спартак-Приморье», люберецкий «Триумф» и подмосковные «Химки». В составе химчан баскетболист выиграл Лигу ВТБ. Также в его послужном списке победа в Кубке Европы ФИБА.

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