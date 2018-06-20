Политолог оценил шансы Тимошенко на пост президента Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, заявившая о своих президентских амбициях, теоретически имеет неплохие шансы на победу. Об этом заявил политолог Александр Асафов.

«В горячую пору избирательной кампании, которая уже вовсю идет, сложно говорить о каких-то шансах, поскольку, не смотря на яркую активность участников политической кампании, решение все равно будет приниматься не в Киеве, а в Вашингтоне», — сказал эксперт в интервью «Пятому каналу».

Он признал, что, несмотря на некоторую ангажированность социологических исследований, Тимошенко имеет объективно самый высокий рейтинг среди населения.

По словам эксперта, если представить «фантастическую ситуацию», при которой голосовать будут все избиратели с украинскими паспортами, у Тимошенко неплохие шансы. При этом если предположить сценарий, при котором в выборах примут участие жители самопровозглашенных республик Донбасса, формально остающиеся гражданами Украины, результаты могут быть «еще более интересными».

При этом если действующий президент страны Петр Порошенко будет конкурировать с Тимошенко при нынешней стартовой позиции, «у нее, конечно, шансов мало даже на второй тур с ним».

Тимошенко заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины 20 июня. Она сказала, что не интересуется «игрой в авторитаризм и монополию власти» и сразу после избрания намерена устроить референдум по изменению формы правления в стране. «Возможно, я буду последним президентом, которого вы выбираете, но потом сможете всенародно избирать канцлера. Вы сможете выбирать свою власть, и это будет совсем новая эпоха развития страны», — подчеркнула политик.

В апреле Тимошенко оказалась лидером президентского рейтинга на Украине. В ходе опроса, проведенного среди жителей страны, 14% респондентов заявили, что если бы выборы состоялись в ближайшие дни, голосовали бы за нее. Второе место занял бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко (11%), третье поделили Порошенко, сопредседатель парламентской фракции от «Оппозиционного блока» Юрий Бойко и певец Святослав Вакарчук (по 9%).