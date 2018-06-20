Прямой эфир

Тимошенко намерена баллотироваться на пост президента Украины

0
Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о намерении баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году. Она отметила, что идет на этот шаг не ради «игры в авторитаризм и монополию власти».

«Для меня президентский пост — это не Playstation (игровая приставка. — Ред.), а это реальные изменения, которых ждет страна», — приводит ее слова «Интерфакс».

Тимошенко пообещала, что сразу после своего избрания проведет референдум по изменению формы правления в государстве.

«Возможно, я буду последним президентом, которого вы выбираете, но потом сможете всенародно избирать канцлера. Вы сможете выбирать свою власть, и это будет совсем новая эпоха развития страны», — заявила она в ходе видеоконференции в Facebook.

В апреле Тимошенко возглавила рейтинг возможных кандидатов на пост президента. Согласно соцопросу, на тот момент ее готовы были поддержать 14% респондентов, если бы выборы состоялись до конца месяца. На втором месте оказался бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко — 11%. Тройку замкнул действующий глава государства Петр Порошенко. Выборы президента на Украине должны пройти в конце марта 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко отложил решение о повторном выдвижении в президенты
Турчинов пожаловался на клоунов и дилетантов в украинской политике

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017