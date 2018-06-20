Тимошенко намерена баллотироваться на пост президента Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о намерении баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году. Она отметила, что идет на этот шаг не ради «игры в авторитаризм и монополию власти».

«Для меня президентский пост — это не Playstation (игровая приставка. — Ред.), а это реальные изменения, которых ждет страна», — приводит ее слова «Интерфакс».

Тимошенко пообещала, что сразу после своего избрания проведет референдум по изменению формы правления в государстве.

«Возможно, я буду последним президентом, которого вы выбираете, но потом сможете всенародно избирать канцлера. Вы сможете выбирать свою власть, и это будет совсем новая эпоха развития страны», — заявила она в ходе видеоконференции в Facebook.

В апреле Тимошенко возглавила рейтинг возможных кандидатов на пост президента. Согласно соцопросу, на тот момент ее готовы были поддержать 14% респондентов, если бы выборы состоялись до конца месяца. На втором месте оказался бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко — 11%. Тройку замкнул действующий глава государства Петр Порошенко. Выборы президента на Украине должны пройти в конце марта 2019 года.