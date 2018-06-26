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Отделка квартиры станет жилищной нормой

Минстрой подготовит ведомственный приказ о критериях стандартного жилья
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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В ведомственный приказ Минстроя о критериях стандартного жилья добавят пункт о вводе квартир с отделкой. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве строительства и ЖКХ. Как уточнили в госкомпании «Дом.РФ», речь идет о чистовом ремонте: установке окон, дверей, сантехники, выравнивании потолков. Выбор итоговых отделочных материалов в рамках стандарта предлагается согласовывать с собственником на основании вариантов от застройщика.

Отделка квартиры станет критерием стандартного жилья в России, рассказал «Известиям» замглавы замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. По его словам, в Москве такой стандарт реально внедрить достаточно быстро, тогда как в регионах безболезненно это сделать может не получиться. 

Пункт об отделке планируется ввести в приказ Минстроя о критериях стандартного жилья — нового термина, пришедшего на смену понятию домов экономкласса. Предполагается, что требования к такому жилью будут включать в себя наличие чистовой отделки квартиры на этапе строительства, пояснили «Известиям» в пресс-службе Минстроя. При этом в ведомстве не пояснили, к какой категории жилья будут относится квартиры без отделки.

Это снимает с собственника необходимость нести дополнительные издержки по организации отделки и ремонта: проведению систем инженерно-технического обеспечения, решению технических вопросов, организации строительных работ. В результате удастся не только сократить время заселения в квартиру после ее покупки, но и сэкономить личный бюджет, сказали в Минстрое. Кроме того, отделка будет включаться в ипотечный кредит.

— Речь идет о чистовой отделке помещений. В квартире будут установлены окна, двери, выровнены потолки, стены подготовлены для финишной отделки, проведена разводка электричества, установлены приборы учета и сантехника, — прокомментировали данный стандарт «Известиям» в пресс-службе «Дом.РФ» (ранее — АИЖК). Выбор финишных отделочных материалов предлагается согласовывать с собственником на основании каталога, который предлагает застройщик, добавили в госкомпании. 

В среднем цена на квартиру с отделкой в Московской регионе выше на 10 тыс. рублей за 1 кв. м, чем лот с бетонными стенами, подсчитал начальник отдела продаж департамента новостроек «Инком-Недвижимость» Валерий Кочетков. Это стоимость ремонта экономкласса: на полу в комнатах и прихожей — линолеум или ламинат, на кухне и в санузле — недорогая плитка; на стенах — бумажные обои; сантехника отечественная.

Квартиры с отделкой актуальны для муниципального жилья, а рынок должен регулироваться спросом и предложением, считает гендиректор «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин. В августе 2017 года власти Москвы закрепили стандарты отделки для домов в рамках городской программы реновации. На каждый квадратный метр будет выделяться 11,1 тыс. рублей, заявлял заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Бывший глава столичного стройкомплекса, депутат Госдумы Владимир Ресин поддерживает предложение.

— Я всё это испытал на себе. Не от хороший жизни застройщики начинали строить без отделки, — сказал он «Известиям». 

Около 20 лет назад качество муниципального ремонта оставляло желать лучшего. Жильцы, которые бесплатно получали квартиры, сразу начинали всё переделывать под евроремонт, напомнил депутат. 

Сегодня квартиры с отделкой пользуются особенным спросом на завершающем этапе строительства, сказал «Известиям» генеральный директор Est-a-Tet Кайдо Каарма.

— Мы часто сталкивались с ситуацией, когда клиент заказывал типовой ремонт, но потом пытался диктовать, в каком месте делать розетку, привозил свою ванну и так далее, — рассказал он, добавив, что в Америке и Европе продажа квартир с отделкой уже давно является стандартом.

По оценке управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, доля квартир с отделкой на рынке доступных новостроек Москвы составляет 52% (22% — с чистовым ремонтом), тогда как в конце 2014 года она не превышала 17%. В условиях кризиса покупателям выгодно включать в стоимость договора долевого участия, и зачастую — ипотеки, ремонт, ведь такой вариант обходится дешевле, чем заниматься этим самостоятельно, считает она. При этом спрос на квартиры без отделки также сохраняется, такой вариант жилья на рынке останется еще долго, уверена эксперт.

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