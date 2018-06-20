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Видовые площадки организуют в центре Воронежа

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Систему видовых пространств решили организовать в Воронеже. Общественники и чиновники осмотрели две территории, где можно организовать смотровые площадки.

С идеей организовать обзорные площадки выступил член общественного совета при управлении архитектуры и градостроительства Воронежской области Юрий Красиков. Он предложил концепцию восстановления видовых площадок в центре города. По его словам, сейчас обзору мешают дикорастущие деревья и точечная застройка. Эксперты осмотрели две площадки возле железнодорожной поликлиники и на площади Победы. Они составили план спиливания крон деревьев и уборке. Об этом сообщает ИА «Абирег».

По итогам осмотра управление экологии должно разработать техническое задание, только после этого станут возможны работы по благоустройству территорий. Точные сроки восстановления видовых площадок не называются, однако известно, что подпиливание крон деревьев станет возможным не раньше зимы.

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