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Японские специалисты помогут развить рельсовый транспорт в Воронеже

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Делегация из Японии прибыла в Воронеж для обсуждения перспективы строительства рельсового транспорта. Иностранные специалисты выразили готовность помочь в подготовке документации.

Глава Воронежской области Александр Гусев уточнил, что за 1,5 года сотрудничества региона с Японией были достигнуты хорошие результаты. Сейчас власти намерены увязать транспортное развитие с комплексным развитием городских территорий, и в этом потребуется помощь японских экспертов. Представители министерства земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии заверили, что готовы участвовать в подготовке документации для строительства рельсового транспорта и делиться опытом реализации таких проектов. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Схема проекта будет подготовлена к концу лета и затем представлена на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

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