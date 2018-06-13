Мэр Омска считает преждевременным изменение маршрутов транспорта

Мэр Oмска Oксана Фадина прокомментировала причины отмены новой маршрутной сети, на которую было потрачено 2 млн рублей. Глава города назвала эти нововведения преждевременными.

«Прежде чем менять географические направления движения транспорта, нужно оптимизировать состав средств передвижения. Hужно, чтобы омичам было удобно и в то же время автобусы не должны ходить пустыми», — цитирует Фадину «СуперОмск».

Новую схему движения общественного транспорта планировали ввести в августе. Автобусы для города будут закупать на средства областного бюджета, отмечает ИА «Город55».