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Мэр Омска считает преждевременным изменение маршрутов транспорта

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Мэр Oмска Oксана Фадина прокомментировала причины отмены новой маршрутной сети, на которую было потрачено 2 млн рублей. Глава города назвала эти нововведения преждевременными.

«Прежде чем менять географические направления движения транспорта, нужно оптимизировать состав средств передвижения. Hужно, чтобы омичам было удобно и в то же время автобусы не должны ходить пустыми», — цитирует Фадину «СуперОмск».

Новую схему движения общественного транспорта планировали ввести в августе. Автобусы для города будут закупать на средства областного бюджета, отмечает ИА «Город55».

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