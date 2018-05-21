Тематический трамвай появится в Омске ко Дню города

По Омску в преддверии дня рождения города начнет курсировать пятый по счету тематический трамвай. На маршруте № 4 пассажиры смогут узнать, как работали трамваи в годы Великой Отечественной войны, как формировалась маршрутная сеть.

Вагон «История омского трамвая» дополнит уже существующие украшенные виды транспорта: трамваи «Литературный» и «Ожившая трамвайная история», «Трамвай радости» и троллейбус, оформленный ко Дню Победы. Управление вагоном доверят победителям конкурса профессионального мастерства, водителям Елене Смирновой и Маргарите Давыдовой, пишет РИА «Омск-информ».

Зимой в подземке Нижнего Новгорода начал курсировать тематический поезд «Горький», посвященный 150-летию писателя Максима Горького. Вагоны оформлены цитатами из его произведений, архивными фотографиями, деталями биографии.