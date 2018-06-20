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Закон против публикации мемов одобрил комитет Евросоюза

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Фото: depositphotos/monkeybusiness
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Комитет Евросоюза одобрил принятие закона, обязывающего популярные сайты устанавливать фильтры с запретом публикации материалов, защищенных авторским правом, сообщает the Independent.

За принятие закона высказались 15 членов комитета, 10 выступили против.

Два пункта законопроекта под названием «статья 11» и «статья 13» вызвали волну неодобрения со стороны крупнейших интернет-компаний. Didgital-специалисты отмечают, что в результате принятия закона могут исчезнуть мемы, так как в них регулярно используются изображения известных людей и моменты из популярных фильмов и телешоу.

Также, по словам противников документа, система может работать некорректно. В качестве аргумента приводятся случаи, когда крупнейший видеохостинг Youtube уже удалял множество записей, которые никаким образом не нарушали авторские права.

«Статья 13 делает беспрецедентный шаг к трансформации интернета из открытой платформы для обмена и инноваций в инструмент для автоматизированного наблюдения и контроля за пользователями», — говорится в открытом письме, которое подписали создатель Всемирной паутины, изобретатель URL и HTML Тим Бернерс-Ли, создатель «Википедии» Джимми Уэйлс и создатель протоколов TCP/IP Винтон Серф.

Еврокомиссия предложила закон в 2016 году. Он вступит в силу, если решение одобрят представители 28 стран — членов ЕС.

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