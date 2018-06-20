Башкирия выделит гранты на 50 млн рублей для сохранения родных языков

Власти Башкирии предоставят гранты на общую сумму 50 млн рублей, которые смогут получить авторы проектов по сохранению языков. Правительство утвердило порядок получения средств.

На гранты смогут претендовать проекты с сфере культуры, науки, средств массовой информации, образования, спорта и молодежной политики. Инициативы должны быть направлены на сохранение и развитие государственных и родных языков тех народов, которые проживают на территории республики. Кроме того, на гранты могут претендовать проекты по развитию башкирского языка за пределами Башкирии. Об этом пишет ИА «Башинформ».

Конкурс на предоставление грантов будет объявлен в ближайшее время.