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Башкирию и Грузию свяжут регулярные рейсы

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Из Уфы в Грузию отныне можно добраться без пересадок. Между столицей Башкирии и Батуми запустили регулярное авиасообщение. Рейсы будут выполняться до 22 сентября.

Как уточняет «МедиаКорСеть», в минувшую субботу, 16 июня, самолет Bombardier CRJ-200 выполнил первый полет по маршруту Батуми–Уфа–Батуми. Судно вмещает 50 пассажиров. Полеты будут проходить каждые среду и пятницу.

Время в пути составляет три часа. Стоимость авиабилета — от 22 тыс. рублей. Перелеты будет осуществлять авиакомпания «ЮВТ-Аэро».

Портал iz.ru в середине июня сообщал о том, что спустя 20 лет возобновилось авиасообщение между Карелией и Архангельской областью. Полеты по маршруту Петрозаводск–Котлас–Архангельск совершаются на самолете L-410B.

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