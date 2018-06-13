Авиасообщение между Поморьем и Карелией возобновили спустя 20 лет

Авиасообщение между Карелией и Архангельской областью возобновлено спустя 20 лет после прекращения полетов. Накануне из аэропорта столицы Карелии отправился первый рейс по маршруту Петрозаводск–Котлас–Архангельск. Полеты совершаются на самолете L-410B.

Как сообщает ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу правительства Карелии, этот маршрут является субсидируемым. Он оплачивается не только из федерального бюджета, но также из бюджетов двух регионов.

Полеты будут совершаться с 12 июня по 31 августа два раза в неделю: по вторникам и четвергам. Долететь из Петрозаводска в Котлас можно будет за 4,65 тыс. рублей, а до Архангельска — за 9,15 тыс. рублей.