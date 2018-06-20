Жителей Петербурга призвали не учить иностранцев купаться в фонтанах

Жителей Санкт-Петербурга настоятельно попросили не использовать фонтаны для купания, питья, умывания и стирки. Тем самым они подают негативный пример гостям чемпионата мира по футболу, сообщает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

«Купание в фонтанах чреваты травмами для самих людей, а также поломкой оборудования. Неполадки, которые возникают из-за купающихся, требуют внепланового ремонта и временного вывода поврежденного фонтана из эксплуатации», — говорится в сообщении.

Жителей Северной столицы также попросили не выбрасывать в фонтаны мусор, поскольку он приводит к засорам и поломкам в системе подаче воды.

На сайте «Водоканал Санкт-Петербург» также отмечается, что купание в фонтанах негигиенично. Воду, в которую попадает пыль и дождевая вода, пьют птицы и бродячие животные.