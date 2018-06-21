Госслужащим предложат повышение при переводе в другие регионы

Перевод на работу в другие регионы станет более привлекательным для госслужащих. На новом месте им обеспечат профессиональный рост, а их супругам — получение дополнительного образования. Предупреждать о новой должности станут за полгода, а перечень уважительных причин для отказа расширят. Такие положения содержатся в разработанном Минтрудом законопроекте, с которым ознакомились «Известия». По мнению экспертов, важно создать прозрачный механизм выбора региона для перевода, иначе ротация будет стимулировать коррупцию, а не противодействовать ей.

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления намерен поддержать правительственный законопроект, совершенствующий механизм ротации госслужащих. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Алексей Диденко (ЛДПР). Документ уже разослали в регионы для сбора отзывов — по регламенту на это отводится 30 дней. Рассмотреть проект в первом чтении планируется в июле.

По действующим нормам, ротации подлежат руководящие сотрудники подразделений министерств и ведомств, в обязанности которых входят контрольные или надзорные функции. Чиновника переводят на аналогичную должность на срок от трех до пяти лет. Сделать это могут только с его согласия, однако отказ может грозить прекращением контракта, если в ведомстве не найдут для сотрудника другой вакантной должности.

Новации позволят повысить эффективность механизма ротации и мотивацию госслужащих, указывают разработчики документа в пояснительной записке.

В частности, при ротации предлагается обеспечить чиновникам профессиональный рост — при условии, что они соответствуют квалификационным требованиям для более высокой должности. Предупреждать о переводе нужно будет не менее чем за полгода до окончания срока действия служебного контракта, при этом необходимо указывать предлагаемую должность и условия нового договора. Сейчас о переводе предупреждают за квартал.

Документом также уточняется и расширяется перечень уважительных причин, по которым чиновник может отказаться от перевода в другой регион. Действующий закон предусматривает для этого две причины: наличие заболеваний, из-за которых переезд противопоказан, и невозможность проживания там членов семьи. Речь идет о районах Крайнего Севера, высокогорных районах и других местностях с неблагоприятными климатическими условиями. Для подтверждения требуются медико-социальная экспертиза и медицинское заключение. Однако на госслужбе, в отличие от Минобороны и МВД, не предусмотрено специальных врачебных комиссий, а обычные медики подобных справок не выдают. Поэтому на практике эти нормы фактически не применяются. Теперь же перечень заболеваний, из-за которых переезд в отдельные местности будет невозможен, утвердит Минздрав.

Кроме того, список уважительных причин дополняется необходимостью постоянного ухода за проживающими отдельно близкими родственниками — отцом, матерью, родным братом или сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем.

Позаботились разработчики и о супругах госслужащих. Им гарантируют приоритетный порядок получения дополнительного профессионального образования на новом месте.

В Минтруде, который выступил разработчиком проекта, отказались комментировать инициативу.

Ротация госслужащих — действенный механизм противодействия коррупции и повышения эффективности госуправления, отметил начальник управления реализации отраслевых образовательных программ Московского городского университета управления правительства Москвы (МГУУ) Константин Царанов. Механизм обязательной ротации глав управ раз в семь лет уже действует в столице, и он себя полностью оправдывает, подчеркнул эксперт. Однако когда речь идет о переезде госслужащего, возникает вопрос, как выбирать регион для ротации. Очень важно создать и использовать максимально прозрачный и понятный механизм такого выбора на уровне органа исполнительной власти. В противном случае это может стать дополнительным фактором влияния на поведение сотрудника, считает Константин Царанов.

На аналогичные проблемы указал и профессор кафедры государственного управления и национальной безопасности РАНХиГС Виктор Нечипоренко. Необходимо строго следить, чтобы назначения не совершались исходя из личных связей, иначе ротация из механизма противодействия коррупции превратится в механизм ее применения, считает он. Если же этого удастся избежать, технология станет сильным стимулом и возможностью для карьерного роста, отметил эксперт.