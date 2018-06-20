Поместившийся в маленькой коробке кот рассмешил пользователей Сети

Видео с котом, который смог уместиться в маленькой коробочке, набирает популярность в Сети. Ролик, который был опубликован в соцсети Instagram, набрал уже более 284 тыс. просмотров и почти 700 комментариев пользователей.

На кадрах видно, как пушистый питомец подходит к коробке, которая на первый взгляд для него мала. Однако кот спокойно укладывается в нее.

«Это я, когда пытаюсь втиснуться в узкие вещи», — пошутил в комментариях один из пользователей.

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