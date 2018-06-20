Работавшим в годы войны сотрудникам ЖКХ откроют мемориал в Петербурге

Памятную плиту откроют в Санкт-Петербурге в честь сотрудников жилищно-коммунального хозяйства, которые выполняли свой долг в годы Великой Отечественной войны.

Торжественное открытие мемориала состоится 21 июня на Пискаревском кладбище. Коммунальщики проявили героизм и мужество, выполняя свою работу во время блокады Ленинграда. Они обороняли город от фашистов и обеспечивали жизнедеятельность осажденного Ленинграда.

22 июня в Санкт-Петербурге пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби. В этот день в городе возложат цветы и траурные венки на Смоленском, Пискаревском, Серафимовском и других кладбищах, а также на площадях и мемориалах, сообщает телеканал «78».

День памяти и скорби — памятная дата начала Великой Отечественной войны. По всей стране проходят траурные мероприятия и приспускаются государственные флаги.

14 июня Роскомнадзор напомнил телеканалам и радиостанциям о необходимости отменить развлекательные программы в День памяти и скорби.