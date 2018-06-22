22 июня 1941 года — самый скорбный день, трагическая дата в исторической памяти нашего народа в XX столетии.

Все меньшее количество людей остается в России, которые были свидетелями тех драматических лет, но из памяти российского народа никогда не уходила и останется дата 22 июня 1941 года.

Я помню то солнечное теплое утро, когда в 12 часов дня по радио тогдашний глава правительства Вячеслав Молотов объявил о вторжении нацистской Германии на территорию Советского Союза. Мы были за городом близ Москвы и в тот же день вечером возвращались в столицу. Я никогда не забуду ту гнетущую тишину, которая была в переполненной электричке.

Для подавляющего большинства советских людей предшествующие месяцы были наполнены тревогой и ощущением опасности и угрозы войны, но всё же ее начало было шоком для всего народа. Несмотря на локальные конфликты (типа советско-финской войны или столкновения с японцами на Дальнем Востоке), советский народ жил в мирном, привычном режиме.

22 июня как бы разделило нашу историю и весь XX век. Сегодня наши историки и общественность обращаются к событиям того времени, стремясь снова и снова представить картину тех лет. Среди проблем, которые нас интересуют и сегодня — анализ того, всё ли было сделано для предотвращения этой страшной, кровопролитной для нашего народа войны, для приготовления к ней в 1939–1941 годах. Документы показывают, что эйфория советского руководства после советско-германского пакта о ненападении сменилась во второй половине 1940 года ощущением надвигающейся угрозы. Тогда же были приняты новые программы вооружения, но их реализация намечалась к 1943 году.

В памяти и тяжелые поражения советских войск в начале войны. Но для всех нас остается исторической правдой, что страна выстояла, что было проведено беспрецедентное в мировой практике перемещение промышленности в восточные районы страны. И уже с конца 1941 года и особенно в 1942–1944 годах началось победоносное наступление советских войск. Были Сталинград, ставший историческим рубежом в истории Второй Мировой войны, Курская битва и освобождение всей страны от нацистских оккупантов.

В современном мире не стихают споры о миссии нашей страны в освобождении Восточной и Центральной Европы от фашизма. Многие историки всячески стремятся преуменьшить или даже отрицать роль СССР, ссылаясь на то, что в этих государствах установились тоталитарные режимы по советскому образцу. Но это уже другая история, и факт их освобождения навсегда останется неоспоримым. И, кстати, не следует забывать, что в формировании режимов в этих странах участвовали граждане и политические деятели этих государств.

После 22 июня и начала Великой Отечественной войны сформировалась великая коалиция, казалось, непримиримых антагонистов. Жизнь показала, и это стало важнейшим фактором мировой истории, что общая опасность создала условия для союза и сплочения сил во имя борьбы с фашисткой опасностью. Можно сколько угодно сегодня пытаться замалчивать роль антигитлеровской коалиции, но в мировую историю навсегда войдут и символическая встреча на Эльбе, и встречи лидеров в Тегеране, Крыму и Потсдаме.

Для нашей страны память о войне — это не только блистательные победы советских войск, но и тяжелейшая жизнь и работа людей в тылу; это страдания миллионов людей в оккупации, это и трагедия плена. Мы сегодня раскрываем истории и тех, кто сотрудничал с нацистами. Естественно, мы осуждаем и продолжавшиеся репрессии внутри страны против невинных советских людей.

Но главное, что связано с историей Отечественной войны, — это сплочение народа, объединение всех национальных образований страны вокруг идеи защиты страны и разгрома противника. И когда в Нюрнберге выдающиеся юристы СССР, США, Англии и Франции единодушно выносили приговоры нацизму как системе и ее конкретным носителям, это было свидетельством возможности и необходимости объединения самых разных, весьма противоположных стран и систем.

Мы живем сегодня в сложном и противоречивом мире, когда сталкиваются разные тенденции и различные политические интересы и намерения. И в этой трудной обстановке обращение к истории должно помочь найти общие подходы и решения, которые также были найдены в годы Второй мировой войны. А для повседневной жизни нашей страны память о трагедии войны и величии победы должны сопровождаться напоминанием об этом нашей молодежи в школе и высших учебных заведениях, в литературе и искусстве.

Эрих Мария Ремарк описал в своих романах после Первой мировой войны жизнь в Европе тех людей, которых он назвал потерянным поколением, которое утратило ценностные ориентиры и идеалы. В отличие от этого после Второй мировой войны и в нашей стране, и в мире в целом люди ощутили подъем и оптимизм. Разгром фашизма, казалось, обещал новую эпоху, которая в действительности принесла новые проблемы и трудности.

Для историков XX век разделяется на два больших периода — с начала столетия до 1945 года и послевоенная эпоха после разгрома фашизма. В этой общей схеме период Великой Отечественной войны занимает важнейшее и особое место.

Историки сейчас продолжают дискутировать об оценках советского периода в нашей истории, о месте и роли Сталина, о соотношении экономики, политики и идеологии. Но острота этой дискуссии явно снижается. Трагизм войны и необходимость объединения и сплочения народа и общества оказывали решающее воздействие, отодвигая в сторону издержки и противоречия 20-х и 30-х годов. Подобные процессы были характерны для многих явлений мировой истории, когда общенациональные опасности и интересы сплачивали общество и различные слои населения, повышая роль армии и военной силы.

Отрадно, что в описании истории военного периода мы поставили как важнейшую тему «война и общество в Советском Союзе», что предполагает изучение национального и социального аспектов, роли промышленности, крестьянского сектора. Также значительно возрос интерес к повседневной жизни, к отдельному человеку. Сейчас историки призваны исследовать такие темы, как «человек на фронте», «человек в тылу», «человек в оккупации», «человек в плену».

Память о Великой Отечественной войне побуждает нас не забывать о величии подвига всего народа, роли нашей страны в разгроме фашизма и в освобождении человечества от нацистской угрозы.

Автор — научный руководитель Института всеобщей истории РАН, профессор, действительный член РАН

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