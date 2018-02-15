В России огромное количество археологических памятников, относящихся к разнообразным эпохам, начиная с палеолита и кончая поздним Средневековьем. Помимо этого, есть множество объектов новой и новейшей истории, которые не менее важны, например вещи времен Великой Отечественной войны. Но зачастую хранить всё это негде, музейные площади просто не позволяют разместить находки и продуктивно работать с ними.

Эта проблема давно требовала внимания, причем на высшем уровне, поскольку ее решение предполагает серьезнейшее финансирование. И можно только порадоваться, что благодаря поручению президента о создании сети спецхранилищ археологических материалов этот процесс наконец-то запустился. Однако очень важно реализовать столь правильную идею грамотно, чтобы выделяемые деньги пошли на то, что действительно обернется долгосрочным положительным эффектом.

Создание хранилищ должно происходить с учетом местных условий и специфики. В каждом регионе ситуация своя: где-то уже есть археологические музеи и центры, где-то нет. И везде мы должны анализировать, как лучше решить проблему — расширить существующие фонды или создать новые центры-хранилища.

Приведу пример. В последние два года в Крыму ведется масштабное строительство: мост через Керченский пролив, новые шоссе, трубопроводы… Разумеется, параллельно идут раскопки. И буквально на каждом шагу встречаются археологические памятники. Все находки с территории Восточного Крыма передаются в Керченский музей, который сейчас называется Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Это первый на юге России археологический музей — он был основан в 1827 году. У него уникальная коллекция, но при этом старое здание и переполненные фонды.

У музея был проект развития, предусматривающий расширение территории и создание новых фондов. Однако к настоящему времени все заглохло. Так почему бы не помочь музею реализовать план развития, вместо того чтобы создавать в Крыму некое новое хранилище?

Один из наиболее важных аспектов вопроса — кадровый. Ведь кто-то должен обслуживать хранилища, работать с находками. Если они превратятся просто в склады древностей, это будет мертвый груз. Артефакты должны быть доступны для исследователей, а для этого требуется специальная база данных, электронная и бумажная документация. Создавать коллектив с нуля — а здесь не обойтись без высококвалифицированных ученых — зачастую просто невозможно. У музеев же есть свои специалисты и огромный опыт работы.

Или вот пример иного решения вопроса. На юге России есть городище Фанагория. Это 60 га заповедной территории, причем часть городища лежит на дне залива. Там уже создан культурно-археологический центр. А рядом строится музей. Его еще пока физически нет, но уже формируется коллектив. И это замечательно, поскольку находки Фанагории будет кому изучать прямо на месте. К ним смогут получить доступ как специалисты, так и все интересующиеся, когда музей начнет вести экспозиционную деятельность.

И уже сейчас в этом музее надо предусмотреть огромные фонды-хранилища, рассчитанные на много десятилетий вперед. Ведь Фанагория — памятник колоссальный, и работы там будут вестись еще в течение столетий.

Хотя могут быть и обстоятельства, требующие создания хранилища с нуля и без музея — например, как временная мера, позволяющая в течение какого-то периода концентрировать всё, что было найдено, если в регионе нет соответствующего археологического центра. Когда-то, еще до воссоединения Крыма с Россией у чиновников была идея создать в Симферополе единое хранилище и передать туда все экспонаты из местных музеев. На мой взгляд, это была попытка бюрократов облегчить себе доступ к археологическим памятникам, чтобы затем распоряжаться ими по своему усмотрению. Сейчас важно не повторять ошибок прошлого.

Резюмируя, скажу, что необходимо исполнять поручение президента не бездумно, искусственно создавая «мертвые» склады. Чиновники совместно с представителями отрасли должны тщательно проанализировать каждую ситуацию и решить, как лучше и профессиональнее организовывать хранилища — расширять музейные фонды, создавать хранилища при музеях, строить временные хранилища или, наоборот, создавать музеи при уже существующих археологических центрах. Условия для работы созданы. Надо сделать всё возможное, чтобы провести эту работу максимально эффективно.

Автор — заведующий отделом искусства и археологии античного мира ГМИИ им. А.С. Пушкина, руководитель Боспорской археологической экспедиции, хранитель памятников из раскопок Пантикапея

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции