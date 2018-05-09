Чем дальше мы живем, тем больше уходит от нас очевидцев войны, не говоря уже про ее участников. Кто расскажет новым поколениям, как это было на самом деле? Верить или нет, принять или отвергнуть — лично у меня это срабатывает на глубинном уровне.

Я знаю литературу о войне, те произведения, в которых она отразилась, помню по детству очень хорошо своего отца и его однополчан, помню запах шинели своего деда… Поэтому я довольно остро реагирую на фальшь. Мне ближе всего те фильмы, когда ты понимаешь, что это согрето любовью, состраданием и пониманием той трагедии, которая постигла наше государство в Великую Отечественную войну.

Мне кажется, всем, кто хочет снять кино или поставить спектакль о войне, нужно читать прозу Виктора Петровича Астафьева. Уже несколько лет я играю в спектакле «Веселый солдат» по его повести в Губернском театре. Эту постановку делали несколько режиссеров младшего поколения, а завершал работу сам Сергей Безруков, сумевший постановочно вытащить спектакль за 12 репетиций. Так вот, я общался со всеми постановщиками, и мы не сходились с определением жанра. Мне говорили: «Всё понятно, это такая гражданская, социальная драма». А я качал головой: «Это трагедия».

Ведь что говорит сам Астафьев в своих размышлениях о войне. В одном месте он пишет о том, что в первые послевоенные годы погибло, по меньшей мере, 3 млн женщин. А от чего? Подпольные роды, аборты, голод. Дальше он спрашивает: а сколько погибло детей? «Никто не составил себе труда сосчитать и уже не сочтет никогда». Мне было достаточно этой фразы, чтобы ощутить сердечную боль писателя. Только так и нужно относиться к Великой Отечественной — говорить честно обо всех бедах, что принесла война.

Взять картину Сергея Бондарчука «Судьба человека». Там нет постановочных эффектов, больших битв и озеровского размаха. Но за судьбой одного человека, защитника четко ощущается судьба всей страны. Это проникновенная, пронзительная картина, потому что Сергей Федорович пропустил тему через всё свое сердце. Там есть понимание и силы, и мужества наших людей, и есть понимание всей народной трагедии. Именно благодаря абсолютному знанию, чувству материала фильм производит такой мощный эффект.

Почему до сих пор так смотрятся «Баллада о солдате» Григория Чухрая и «Летят журавли» Михаила Калатозова? Это настоящие произведения искусства, где художественная правда не расторжима с действительной правдой жизни. Когда творческая работа драматурга, режиссера, актеров, их доразмышление не преуменьшает и не преувеличивает, а помогает четче, ярче отразить реальность.

Если говорить о более поздних картинах, я с большой теплотой и любовью вспоминаю многосерийный фильм «На всю оставшуюся жизнь». Снимал его Петр Фоменко, главную роль играл Алексей Эйбоженко. Отчасти мое особое отношение объясняется тем, что, как и герои картины, моя мать с 16 лет и до конца войны проработала на санитарном поезде.

Какая там ясность жанра, какая точность в деталях! И какое верное название — «На всю оставшуюся жизнь». Даже в 1980-е годы, в мирное время, Виктор Петрович Астафьев говорил: «Я до сих пор не могу вернуться с войны». Пережитое остается навсегда. И как потрясающе играет Эйбоженко (царствие ему небесное)! Как хорошо, что его нашла эта роль. Видно, что сердце актера переполнено знанием и мудростью.

Конечно, всё благодаря таланту, но талант ведь в том и состоит, чтобы в исключительной степени чувствовать материал, уметь себя переместить в отдаленное время, проникнуть в суть взаимоотношений тех людей, понять, что для них было ценным и непререкаемым. Всё это создает правдоподобие жизни поколения.

Что еще нужно знать современным режиссерам, которые пытаются делать кино о войне, помимо погружения в материал и чувства сострадания? Это ясное представление, каким оно было, фронтовое поколение. Ведь его составляли люди с особым характером, особым менталитетом, особенной статью человеческой. Как говорил от их имени поэт Николай Майоров: «Я в жизнь вошел тяжелым и прямым».

Это были открытые люди, ясные, без лукавства, без фиги в кармане. Конечно, во все времена людей много разных, но те, кто явился авангардом Победы, были именно такими — честными в отношениях и способными к самопожертвованию.

Словом, нельзя за эту тему браться легкомысленно, только для того чтобы занять эфирное время. Особенно нельзя, когда столько времени прошло со дня Победы. При этом браться обязательно нужно, ведь тема эта вечная. Как вечны трагедии Шекспира, так вечна трагедия Великой Отечественной войны. И не только для нашего народа, а для всех, кто живет на Земле.

Я хочу поздравить каждого с Днем Победы и хочу пожелать всем нам и особенно молодым людям чувствовать нерасторжимую связь с теми годами, сохранять в сердце чувство благодарности. Потому что мы и живем только благодаря русскому солдату, который пожертвовал собой в этой великой войне.

Если бы не его упорство, не готовность идти в бой, несмотря ни на что, то вряд ли бы наша страна была такой огромной и свободной. Социальные, экономические, политические проблемы будут всегда. Но духовное человеческое богатство нашего народа сильнее общей суеты. Эта сила перемелет всё.

Автор — актер и режиссер театра и кино, заслуженный артист РФ

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