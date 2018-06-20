Общественный транспорт столицы перевез 19 июня 42 тыс. пассажиров

Более 42 тыс. человек воспользовались общественным транспортом Москвы в день проведения второго матча на стадионе «Спартак» в рамках ЧМ-2018 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Луксутова, в будний день, когда горожане также пользуются общественным транспортом, особенно сложно перевезти почт одновременно покидающих спортивную арену болельщиков, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Однако 19 июня серьезной дополнительной нагрузки на столичный общественный транспорт матч не создал. Более 42 тыс. болельщиков покинули стадион за 1 час 15 минут. Около 39 тыс. человек отправились на пригородные электрички и воспользовались метрополитеном, еще около 2,6 тыс. зрителей — бесплатными автобусами-шаттлами S3 и S4. Часть болельщиков отправилась на такси — около 1 тыс. человек.

Также Ликсутов отметил, что от иностранных гостей поступает множество отзывов. Они отмечают удобство пользования транспортной системой столицы. В основном отмечают шаттлы и Московский метрополитен.