Жители Новосибирска смогут бесплатно проехать на метро в День города

Возможность бесплатного проезда на метро получили жители Новосибирска. Акция действует только один день — в День города, 24 июня. Для этого горожанам нужно установить мобильное приложение «Это Ново», сообщил глава города Анатолий Локоть.

Пользователи сервиса смогут найти расписание всех праздничных мероприятий, интерактивную карту с обозначением площадок, где будут отмечать 125-летний юбилей Новосибирска. Градоначальник отметил, что уже установил приложение «Это Ново» на свой смартфон, передает Сибирское агентство новостей.

Новосибирск был основан в 1893 году, статус города получил в 1903 году. В 2000-м указом президента РФ Владимира Путина был образован Сибирский федеральный округ, центром которого была назначена столица Новосибирской области.