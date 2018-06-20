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Россия празднует победу над египтянами в матче ЧМ-2018

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Сборная России по футболу одержала вторую уверенную победу на чемпионате мира по футболу. Во вторник на стадионе в Санкт-Петербурге россияне победили команду Египта со счетом 3:1. В матче отличились Денис Черышев и Артем Дзюба, еще один гол в свои ворота забил египтянин Ахмед Фатхи. Гол в пользу египтян забил нападающий Мохаммед Салах.

Победу российской сборной уже отметили премьер-министр России Дмитрий медведей, который смотрел матч со своим белорусским коллегой Андреем Кобяковым, министр спорта России Павел Колобков, тренер Станислав Черчесов, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, вице-премьер РФ, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко и многие другие политики и звезды российской эстрады.

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