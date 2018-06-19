Назван самый просматриваемый матч ЧМ-2018

Самым просматриваемым матчем чемпионата мира по футболу на данный момент стала игра сборной Испании против команды из Португалии. Об этом говорится в пресс-релизе мобильного оператора «Тинькофф Мобайл», поступившем порталу iz.ru.

По данным компании, интернет-трафик вырос почти в 30 раз по сравнению с обычным днем.

В связи с повышенной популярностью футбольных матчей «Тинькофф Мобайл» принял решение запустить акцию для болельщиков. Абоненты оператора смогут смотреть любые игры Чемпионата мира в прямом эфире «Первого канала» и «Матч ТВ» со своих мобильных устройств, при этом интернет-трафик расходоваться не будет.

«Проанализировав активность наших клиентов с момента старта чемпионата мира по футболу, мы отметили их интерес к мировому первенству. Мы решили разделить с ними атмосферу праздника», — сказал генеральный директор компании Георгий Чесаков.

Акция под названием «Смотри футбол с Тинькофф Мобайл» стартует в преддверии матча между сборными России и Египта, который состоится в Санкт-Петербурге 19 июня в 21:00. Для участия необходимо смотреть трансляции матчей в приложениях «Первого канала» и «Матч ТВ» или на сайтах этих телеканалов.

Мобильный оператор «Тинькофф Мобайл» входит в принадлежащую российскому предпринимателю Олегу Тинькову группу компаний «Тинькофф». Он был запущен в декабре 2017 года на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2.