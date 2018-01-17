Руководство Тинькофф-банка выделило 100 млн рублей на исследования МФТИ

Московский физико-технический институт (МФТИ), Олег Тиньков и топ-менеджеры Тинькофф-банка объявили о создании целевого фонда, размер которого составит 100 млн рублей. Эти деньги пойдут на поддержку исследований в области искусственного интеллекта и машинного обучения.

Как сообщает пресс-служба кредитной организации, кроме Тинькова, учредителями целевого фонда стали топ-менеджеры Артем Яманов и Евгений Ивашкевич, которые являются выпускниками МФТИ.

Отмечается, что инвестировать в фонд смогут и другие сотрудники Тинькофф-банка, которые окончили этот вуз.

«Сегодня сотрудники Тинькофф-банка приняли решение оказать персональную поддержку учебному заведению, которое они окончили, и создать специальный фонд в рамках уже существующего фонда целевого капитала МФТИ», — сказал Тиньков, отметив, что с радостью поддерживает подобные инициативы и готов участвовать в них в будущем.

В свою очередь, старший вице-президент Тинькофф-банка Артем Яманов заметил, что создание фонда — это один из способов сказать своему вузу спасибо.

Ранее Тинькофф-банк открыл в МФТИ собственную кафедру по финансовым технологиям, где преподавателями выступили Олег Тиньков и менеджеры компании, а позже запустил курсы на мехмате МГУ.