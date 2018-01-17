Прямой эфир

Руководство Тинькофф-банка выделило 100 млн рублей на исследования МФТИ

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский физико-технический институт (МФТИ), Олег Тиньков и топ-менеджеры Тинькофф-банка объявили о создании целевого фонда, размер которого составит 100 млн рублей. Эти деньги пойдут на поддержку исследований в области искусственного интеллекта и машинного обучения.

Как сообщает пресс-служба кредитной организации, кроме Тинькова, учредителями целевого фонда стали топ-менеджеры Артем Яманов и Евгений Ивашкевич, которые являются выпускниками МФТИ.

Отмечается, что инвестировать в фонд смогут и другие сотрудники Тинькофф-банка, которые окончили этот вуз.

«Сегодня сотрудники Тинькофф-банка приняли решение оказать персональную поддержку учебному заведению, которое они окончили, и создать специальный фонд в рамках уже существующего фонда целевого капитала МФТИ», — сказал Тиньков, отметив, что с радостью поддерживает подобные инициативы и готов участвовать в них в будущем.

В свою очередь, старший вице-президент Тинькофф-банка Артем Яманов заметил, что создание фонда — это один из способов сказать своему вузу спасибо.

Ранее Тинькофф-банк открыл в МФТИ собственную кафедру по финансовым технологиям, где преподавателями выступили Олег Тиньков и менеджеры компании, а позже запустил курсы на мехмате МГУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МГУ, МФТИ и ИТМО составили тройку лучших вузов РФ
Тиньков анонсировал запуск новой криптовалюты TinCoin

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017