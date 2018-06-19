Прямой эфир

Учёные установили связь между диабетом и раком поджелудочной железы

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Zubair Abbasi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У пациентов с диабетом второго типа в 2,3 раза повышена вероятность заболеть раком поджелудочной железы. К таким выводам в своем исследовании пришли учёные Национального института онкологии США.

Учёные опросили почти 50 тыс. афроамериканцев и латиноамериканцев, у которых в период с 1993 по 2013 год был диагностирован диабет. У людей с недавно начавшимся диабетом риск заболевания раком поджелудочной железы был выше, чем у людей с долго развивавшимся диабетом, отмечается в исследовании

По данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость злокачественнными опухолями в 2015 году увеличилась в 2 раза с 10 млн заболевших до 20 млн в сравнении с 2002 годом. Самыми распространёнными являются рак лёгкого, рак молочной железы и рук толстой кишки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В «Сколково» научились делать онкологический тест за час
Новая технология не требует высокой квалификации врача
В США врач по телевизору диагностировал у женщины рак и спас ей жизнь

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017