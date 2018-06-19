Учёные установили связь между диабетом и раком поджелудочной железы

У пациентов с диабетом второго типа в 2,3 раза повышена вероятность заболеть раком поджелудочной железы. К таким выводам в своем исследовании пришли учёные Национального института онкологии США.

Учёные опросили почти 50 тыс. афроамериканцев и латиноамериканцев, у которых в период с 1993 по 2013 год был диагностирован диабет. У людей с недавно начавшимся диабетом риск заболевания раком поджелудочной железы был выше, чем у людей с долго развивавшимся диабетом, отмечается в исследовании.

По данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость злокачественнными опухолями в 2015 году увеличилась в 2 раза с 10 млн заболевших до 20 млн в сравнении с 2002 годом. Самыми распространёнными являются рак лёгкого, рак молочной железы и рук толстой кишки.