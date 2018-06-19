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Новые участки ливневой канализации построят в Благовещенске

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Правительство Амурской области обсудило строительство ливневой канализации после ситуации с затоплением региона. В Благовещенске планируется построить четыре участка ливневки.

Работы по организации водоотведения ведутся с 2016 года. В 2017 году, по данным правительства, муниципалитетам удалось обойтись без подтоплений. Ряд проблемных участков выявлен в Благовещенске после дождей. Специалисты определили, что необходимо организовать расчистку русла реки Бурхановка. Кроме того, требуется строительство четырех участков ливневой канализации на улицах Октябрьской, Больничной, Фрунзе и Пушкина. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

По данным чиновников, 16 и 17 июня были подтоплены 40 участков дорог, 101 приусадебный участок, а также десять домов. Кроме того, из-за непогоды электричество отключили в 576 домах. Последствия ливней практически ликвидированы, специальная комиссия оценивает ущерб для жителей региона.

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