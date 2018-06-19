Все трамваи в Омске отремонтируют к осени

Департамент транспорта Омска планирует к сентябрю обновить все трамваи. Средства на кузовной ремонт и покраску уже выделены из бюджета.

В ходе косметического ремонта планируется заменить части обшивки, которые повреждены коррозией. Кроме того, все транспортные средства будут перекрашены. На обновление одного трамвая требуется порядка 10 кг краски, с учетом шпатлевки и расходных материалов в среднем на каждый трамвай потребуется порядка 5 тыс. рублей.

Всего чиновники планируют обновить 71 трамвай. В 10 транспортных средствах уже проведен косметический ремонт, сообщает РИА «Омск-информ».

В 2018 году в порядок планируется привести около 500 транспортных средств, включая троллейбусы и автобусы.