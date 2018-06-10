Московские трамваи начнут работать без турникетов
С 16 июня московские трамваи начнут работать без турникетов, об этом в воскресенье, 10 июня, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Пассажиры смогут заходить во все двери и платить за проезд с помощью валидаторов в салоне.
«С тех пор как мы стали убирать турникеты, количество трамвайных пассажиров выросло на 8%», — отметил Собянин в своем микроблоге в социальной сети Twitter.
В начале мая стало известно, что трамвайные пути в Москве оборудуют виброизоляционными матами.