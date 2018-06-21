Банки подготовились к отмене долевого строительства

Кредитные организации загодя начали готовиться к переходу на новую схему строительства. Сбербанк подготовил четыре пилотных проекта на 1,5 тыс. квартир по новой модели кредитования застройщиков в рамках перехода от привлечения средств соинвесторов к банковскому сопровождению. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе финансовой организации. В пресс-службе ВТБ также подтвердили, что банк полностью готов к работе со строителями по новой схеме. С 1 июля 2018 года девелоперы начнут добровольно переходить на банковское сопровождение, отказываясь от прямого привлечения средств дольщиков. Согласно поручению президента, с 1 июля следующего года участие банков в процессе долевого строительства станет обязательным. Застройщиков на рынке станет меньше, а квартиры могут подорожать, прогнозируют эксперты.

Ведущие кредитные организации готовы к работе в новых реалиях долевого строительства, рассказали «Известиям» в банках. Это подтвердил замглавы Минстроя Никита Стасишин. Чиновник привел в пример Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк.

С 1 июля 2018 года начинает работать новая схема продажи жилья. Граждане смогут отнести деньги не напрямую застройщику, как раньше, а в банки. На специальных счетах средства дольщиков заблокируют до завершения строительства. Это новый для России механизм.

Его суть такова: застройщик берет заем в размере не более 85% от стоимости проекта, при этом квартиры в объекте продаются по договорам долевого участия (ДДУ). Банк блокирует средства дольщиков до окончания строительства и перечисляет их застройщику после того, как дом закончен. Кроме того, средства могут пойти на погашение займа, который взяла компания в банке.

В пресс-службе Сбербанка «Известиям» рассказали, что кредитная организация уже апробирует продукт по кредитованию застройщиков с применением спецсчетов. Это коснется четырех проектов, в которых планируется обеспечить финансированием около 1,5 тыс. квартир.

— Банк готов применению новых инструментов в рамках изменений в законодательство о долевом строительстве, и с 1 июля мы планируем массово запускать данный продукт, — сказали в пресс-службе Сбербанка.

Там также отметили, что на рынке получат преимущество застройщики, которые смогут гарантировать безопасность сделки. Такая схема реализации квартир повысит доверие покупателей к объекту.

В пресс-службе ВТБ «Известиям» рассказали, что банк полностью готов к работе с застройщиками в рамках закона 214-ФЗ, в том числе при реализации практики эскроу-счетов.

— При этом мы ожидаем, что данные счета будут востребованы по большей части только в 2019 году, — отметили в пресс-службе.

В Россельхозбанке "Известиям" сообщили, что сейчас активно проводятся мероприятия по разработке и внедрению счетов эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве для физических лиц. Возможность открытия таких счетов появится у клиентов в ближайшее время, добавил представитель банка.

Пилотные проекты есть и у Альфа-банка, рассказал «Известиям» директор трансакционного бизнеса кредитной организации Павел Рязанов. По оценке руководителя управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка Дмитрия Средина, это продукт со сложной структурой, и поэтому более дорогой в операционном обслуживании. До тех пор, пока у застройщиков остается возможность строить напрямую за счет средств дольщиков, новая схема может быть ограниченно востребована рынком, так как себестоимость строительства будет выше. Председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушакова считает, что новый механизм приведет к подорожанию квартир, но не более чем на 7–8%.

Глава агентства недвижимости «НДВ Групп» Александр Хрусталев полагает, что стоимость жилья в течение полутора лет вырастет на 10–15%.

— Чем активнее застройщики станут «обеляться», тем сильнее будет расти инвестиционная стоимость строительства. А продавать себе в убыток никто не собирается, — пояснил он, добавив, что государство будет подогревать спрос за счет доступной ипотеки.

Источник в банковских кругах сообщил «Известиям», что поправки, в частности, были призваны удешевить финансирование для застройщиков. Однако, если большая часть квартир в объекте не продана, а строить в любом случае нужно, застройщик кредитуется частично по минимальной, а частично — по высокой ставке. В результате общая картина не очень выгодна девелоперам.

Опасаясь серьезных рисков, большинство компаний уже успели получить разрешения на строительство, чтобы работать по старой схеме ближайшие несколько лет, подчеркнул Александр Хрусталев.

Эксперты также ожидают серьезных изменений в структуре строительного рынка. Его покинут не менее половины застройщиков, полагает руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимости» Дмитрий Таганов. Александр Хрусталев прогнозирует неминуемый уход около 60% компаний.