Уголовное дело возбуждено после избиения школьницы во Владивостоке

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту избиения 14-летней школьницы во Владивостоке. В нападении подозревается ее сверстница.

По данным правоохранительных органов, потасовка произошла на Алеутской улице возле остановки общественного транспорта. Очевидцы сняли на видео, как одна девушка жестоко избивает другую руками и ногами, а затем заставляет извиняться на камеру. По факту публикации видео в соцсетях была проведена проверка. По ее итогам следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Побои».

Подозреваемой оказалась школьница, которая состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, сообщает Vostokmedia. Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые ответственны за профилактику преступлений среди несовершеннолетних.