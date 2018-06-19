Руководство фирмы в Самаре осудили за неуплату налогов на 397 млн рублей

В Самарской области вынесен приговор в отношении директора и главного бухгалтера компании. Они осуждены за уклонение от налогов на сумму более 397 млн рублей.

По версии следствия, с 2010 по 2013 год руководство компании, действуя по предварительному сговору, не выплатили налоги на прибыль и добавленную стоимость. Для этого они вносили ложные сведения в налоговые декларации. Об этом сообщает НИА «Самара».

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Суд приговорил директора компании к двум годам лишения свободы, главного бухгалтера — к 1,5 года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Как сообщал портал iz.ru, в Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, который обвиняется в сокрытии налогов на 12 млн рублей. Мужчина вносил ложные данные в бухгалтерскую и налоговую отчетность.