Директор фирмы ждет суда за сокрытие 12 млн рублей налогов в Россоши

Следственные органы СУ СКР по Воронежской области завершили расследование уголовного дела. Обвиняемым выступает 35-летний директор коммерческой организации, имя которого не раскрывается. Он подозревается в сокрытии 12 млн рублей налогов.

По версии следствия, в течение 2015 года и двух кварталов 2016 года директор предприятия вносил в документы бухгалтерского учета и налоговую отчетность заведомо ложные данные. Таким образом бюджет недополучил более 12 млн рублей налогов. Махинации удалось выявить в ходе налоговой проверки, сообщает ИА «Абирег».

Было возбуждено уголовное дело во ч. 1 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в крупном размере». Обвиняемый свою вину не признал. В ходе расследования уголовного дела следователи допросили почти 30 человек. Также были проведены обыски и изъятие документов, а также экономические и почерковедческие экспертизы. На имущество фигуранта был наложен арест на сумму ущерба.

Расследование уголовное дела завершено и передано в суд для рассмотрения его по существу.