По требованию спецпрокурора Роберта Мюллера федеральный судья в Вашингтоне Эми Берман Джексон отозвала решение, разрешающее Полу Манафорту находиться под домашним арестом под залог $10 млн и отправила его за решетку. По версии комиссии, находясь под домашним арестом, он тайно связывался со свидетелями по его делу, писал им шифрованные сообщения в мессенджерах, пытался оказать на них давление и, тем самым, повлиять на их показания. Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа отвергает выдвинутые против него обвинения. Но в случае признания виновным — что, скорее всего, произойдёт — его ждет длительный срок тюремного заключения.

Какое отношение это событие имеет к Трампу и — тем более — России? Может ли оно оказать какое-то влияние на промежуточные выборы в США в ноябре этого года?

Роберт Мюллер, возглавляющий расследование мифического вмешательства России в американские выборы 2016 года, ранее обнародовал обвинительное заключение в отношении Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса. Они обвинялись по 12 пунктам, включая такие как «сговор против США, сговор с целью отмывания денежных средств, действия в качестве незарегистрированного агента иностранной державы, ложные и вводящие в заблуждение заявления о том, что касается положений закона о регистрации иностранных агентов, а также непредоставление информации об активах в иностранных банках и финансовых счетах».

Приказом минюста перед Мюллером поставлены две задачи: во-первых, расследовать «попытки российского правительства вмешиваться в американские выборы 2016 года» и, во-вторых, расследовать «любые связи или координацию между Россией и любыми лицами, связанными с предвыборным штабом Дональда Трампа».

Как только что стало известно, расходы Министерства юстиции США на работу комиссии Мюллера за год достигли $17 млн. Но в сухом остатке результатов деятельности комиссии за 12 месяцев было только два. Во-первых, в феврале этого года были предъявлены официальные обвинения в незаконном вмешательстве в избирательную кампанию в США 13 гражданам России и трем коммерческим компаниям из РФ: «Агентство интернет-исследований», «Конкорд Менеджмент» и «Конкорд Кейтеринг», принадлежащие санкт-петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Даже если такое «вмешательство» действительно имело место (хотя, конечно, это не так), как утверждает Мюллер, ни обвиняемые граждане, ни названные компании не являются представителями России и её правительства. Во-вторых, под стражу Манафорт заключен за преступления, совершенные до начала его 5-месячной работы на будущего президента США и не имеющие никакого отношения к «сговору Трампа с Россией», который призван расследовать Роберт Мюллер.

Теперь рейтинг Трампа с момента вступления в должность в январе 2017 года вырос с 31% до рекордных 45%. Этому есть логичное объяснение. Важнейшее отличие Трампа как от своего предшественника Барака Обамы, так и от его оппонента на выборах 2016 года Хиллари Клинтон — категорическое неприятие курса на глобализацию.

Подводя итоги первых 15 месяцев президентства Трампа, авторитетная газета “The Hill” называет его «одним из лучших президентов в экономике в современной истории США». Благодаря успешной налоговой реформе экономика на подъёме. В реальном секторе производства было создано порядка 100 тысяч новых рабочих мест. Со времен Обамы безработица сократилась почти в два раза и составляет 3,9%. В 21-м веке такого еще не было. Среди афроамериканцев и латиноамериканцев она составляет 6,6% и 4,8% соответственно — самый низкий уровень за всё время экономической статистики в США.

И этом самая большая угроза для Демократической партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут 6 ноября сего года. На кону все 435 мест Палаты представителей и 35 (из ста) мест в Сенате. А вместе с ними выборы 39 губернаторов и огромное число мест в законодательных собраниях штатов и муниципалитетах. Особенно болезненной для демократов может оказаться потеря голосов расовых и этнических меньшинств.

Задача Трампа — сохранить большинство республиканцев в обеих палатах Конгресса, но провести на вакантные места его сторонников, а не тех республиканцев, которые часто торпедируют и саботируют его инициативы в законодательной ветви власти. Если нынешние тенденции не изменятся, у него есть все основания рассчитывать на успех. И никакие расследования Мюллера, которые не могут дать результата и связать Москву с Дональдом Трампом, не помешают ему вновь объявить себя лидером общественного мнения. Но и новых провокаций со стороны демократов за ближайшие четыре месяца мы еще увидим немало.

Автор — профессор факультета права ВШЭ, американист

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