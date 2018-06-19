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Пейзаж Малевича выставят на торги в Лондоне за £10 млн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Аукционный дом Christie's собирается выставить на торги 20 июня работу Казимира Малевича «Пейзаж», которую художник написал в 1911 году. Как указано на сайте компании, стоимость картины оценивается в £7–10 млн (589–841 млн рублей).

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Работа выполнена гуашью на бумаге формата 106 см x 106 см. Искусствоведы относят картину к так называемой красной серии работ художника, отличающихся энергичными мазками и выразительными цветами, они предвосхитили становление супрематизма.

Как отмечает аукционный дом, в 1910-х годах Малевич работал над серией ярких гуашей о крестьянском быте. В картинах чувствуется влияние художников Поля Сезанна и Анри Матисса.

«Пейзаж» Малевича вымышлен, он не отображает сцену из реального мира. Художник представил картину публике на «Московском салоне» в феврале-марте 1911 года. Работа выставлялась в Санкт-Петербурге и в Берлине, а после войны ее обнаружил и приобрел Базельский художественный музей. Там картина находилась более 50 лет, а затем ее вернули наследникам мастера.

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