В Петербурге полицейские задержали выстрелившего в следователя мужчину

Обыск квартиры в Санкт-Петербурге закончился штурмом, сообщает РЕН ТВ. Во время следственных действий мужчина, к которому пришли представители правоохранительных органов, выстрелил из ружья в следователя, после чего забаррикадировался в квартире.

Правоохранительные органы оцепили двор на Наличной улице, где произошел инцидент, эвакуировали людей, в том числе мать злоумышленника. После этого полиция взяла квартиру штурмом. Выстреливший в следователя мужчина получил ранения, в данный момент он задержан.

По предварительным данным, мужчина подозревается в причастности к убийству и изготовлении боевого оружия.