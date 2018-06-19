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В Петербурге полицейские задержали выстрелившего в следователя мужчину

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Обыск квартиры в Санкт-Петербурге закончился штурмом, сообщает РЕН ТВ. Во время следственных действий мужчина, к которому пришли представители правоохранительных органов, выстрелил из ружья в следователя, после чего забаррикадировался в квартире.

Правоохранительные органы оцепили двор на Наличной улице, где произошел инцидент, эвакуировали людей, в том числе мать злоумышленника. После этого полиция взяла квартиру штурмом. Выстреливший в следователя мужчина получил ранения, в данный момент он задержан.

По предварительным данным, мужчина подозревается в причастности к убийству и изготовлении боевого оружия.

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