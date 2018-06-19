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Россияне назвали лучший способ обращения с деньгами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Большинство россиян (66%) выступают сторонниками сбережения денег, при этом почти половина (48%) назвали вклад в банке наилучшим способом обращения со свободными средствами. Такие данные следуют из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного потребительским настроениям граждан.

Социологи отмечают, что за последние три года потребительские настроения граждан улучшились, а с начала 2018 года ситуация оценивается как стабильная.

«Две трети россиян (66%) ориентированы на сберегательное поведение — они говорят о необходимости сократить повседневные расходы (в последние пять месяцев эта доля колебалась в пределах 61–68%, три года назад она составляла 62%). Напротив, быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 25%», — говорится в документе.

Согласно исследованию, за последние 1–2 года отношение россиян к кредитованию становится более позитивным (соответствующий индекс в этом году составляет 30 пунктов, в 2017 году — 26 пунктов, в 2016 году — 20 пунктов).

Более четверти (29%) граждан считают настоящее время подходящим для крупных покупок, однако половина (52%) пока настроена скептически. Об этом также свидетельствуют результаты мониторинга общественного мнения. Опрашивая россиян в конце 2017 года, социологи выявили топ самых крупных покупок россиян: среди них оказались автомобиль (11%), телевизор (10%) или мобильный телефон (26%).

При этом большинство жителей России не обеспокоено ростом курсов иностранных валют. По данным социологов, для 60% россиян заметный рост курса доллара и евро не стал поводом для паники. Волнение в связи с подорожанием иностранной валюты испытывают только 36% граждан.

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