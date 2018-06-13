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Банкам предсказали пять лет пробуксовки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Только 21% российских банков могут самостоятельно генерировать капитал, не теряя финансовую устойчивость. При этом 62,5% учреждений в последние годы хотя бы раз попадали в критическую зону по этому параметру. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного рейтинговым агентством АКРА.

По мнению экспертов, в таких условиях единственный источник финансирования — государство. Банковский сектор в течение как минимум трех-пяти лет продолжит буксовать, цитирует РБК сообщение АКРА.

На банки, способные наращивать капитал, приходится 36% активов сектора, отметили авторы исследования. На финансовые учреждения, попадавшие в зону риска, — 46%.

До 2021 года основной вклад в показатели прибыльности и генерации капитала, по мнению аналитиков, по-прежнему будут вносить крупнейшие банки с государственным участием, в первую очередь — Сбербанк, а также несколько крупных частных игроков и дочерних иностранных банков, у которых высок уровень кредитоспособности.

В марте Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить подход к рейтингу банков. В частности, при оценке устойчивости опираться не на величину капитала и государственную долю в нем, а на кредитный рейтинг. В ФАС считают, что такие изменения усилят межбанковскую конкуренцию. Заместитель начальника управления контроля финансовых рынков службы Лилия Беляева сообщила «Известиям», что Центробанк концептуально поддержал идею.

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