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Новое правительство Испании намерено перезахоронить Франко

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Пришедшие к власти в Испании социалисты заявили о намерении вынести останки бывшего диктатора Франсиско Франко из мавзолея и перезахоронить.

«Решение об эксгумации останков Франко является вполне ясным», — отметил один из руководителей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Оскар Пуэнте в комментарии Reuters.

Гробница с останками диктатора находится в монументальном комплексе «Долина павших» в пригороде Мадрида. В мае 2017 года парламент по инициативе социалистов принял резолюцию, призывающую к переносу захоронения, однако предыдущее испанское правительство под руководством Мариано Рахоя, представлявшего консервативную Народную партию, отказалось выполнять такие меры.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Он скончался в возрасте 82 лет в результате сердечного приступа. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать силами заключенных в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне.
 

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