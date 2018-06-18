Зять короля Испании выбрал женскую тюрьму для отбывания наказания

В Испании Иньяки Урдангарин, зять короля Филиппа VI, прибыл в тюрьму, где ему предстоит провести около шести лет. Об этом пишет El Confidencial.

По данным издания, для отбывания наказания супруг инфанты Кристины выбрал женскую тюрьму «Бриева», которая расположена в 100 км от Мадрида. В исправительной колонии есть отдельный корпус на пять камер, столовая, двор и помещения для свиданий, пишет «Газета.ру».

Урдангарин будет отбывать наказание в специальном модуле для мужчин, уточняет НСН. Ранее зятю короля было дано пять дней на то, чтобы добровольно явиться в любую тюрьму Испании. Отмечается, что последнюю неделю он провел в Швейцарии со своей супругой и четырьмя детьми.

12 июня Верховный суд Испании приговорил Урдангарина к 5 годам и 10 месяцам заключения. Муж сестры испанского короля осужден за «растрату, должностное преступление, мошенничество, два налоговых преступления и использование связей». Первое слушание по делу состоялось в январе 2016 года.