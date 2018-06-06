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Женщины заняли большинство мест в новом кабмине Испании

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Фото: REUTERS/Susana Vera
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Больше половины министерских должностей в новом правительстве Испании заняли женщины. Состав кабмина огласил премьер-министр королевства Педро Санчес.

«Хочу поблагодарить людей, которые войдут в команду, что они приняли предложение, чтобы служить стране и гражданам», — цитирует его «РИА Новости».

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Председатель правительства отметил, что целью нового кабмина станет противостояние вызовам нового тысячелетия — коррупции, терроризму, организованной преступности, неравенству, детской бедности.

Санчес также подчеркнул, что гендерное соотношение в правительстве отражает нацеленность властей на обеспечение равноправия полов. Из 17 министерских кресел женщины заняли 11 мест.

Заместителем премьера назначена бывший министр по делам равенства Кармен Кальво. Минфин Испании возглавила Мария Хесус Монтеро, а должность министра экономики заняла Надя Кальвиньо.

В апреле Минтруд России сообщил, что руководство ведомства планирует пересмотреть перечень вредных профессий для женщин с учетом их влияния на репродуктивную функцию.

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