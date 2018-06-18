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Движение транспорта ограничат в районе стадиона «Спартак» 19 июня

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Движение транспорта в районе стадиона «Спартак» ограничат 19 июня перед матчем Россия–Уругвай. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

В Центре отметили, что ограничения будут действовать только в день проведения мероприятия в рамках ЧМ-2018 по футболу. Кроме того, 19 июня будет ограничена стоянка и остановка автотранспорта на улице Летняя, в проезде Стратонавтов и на Волоколамском проезде, сообщает телеканал «360».

В ЦОДД также уточнили, что местные жители смогут беспрепятственно подъехать к своим домам, но для этого необходимо было получить пропуск в префектуре СЗАО.

ЧМ-2018 стартовал в России 14 июня и продлится до 15 июля. С 13 июня действует ограничение движения транспорта по нескольким столичным улицам и набережным возле стадионов «Лужники» и «Спартак» в связи с проведением мирового первенства.

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