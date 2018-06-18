Дома с сотнями квартир для детей-сирот строят в Пензенской области

В Пензенской области в 2018 году построят более 300 квартир для детей-сирот. Об этом сообщил министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев.

По его словам, уже есть предложения по строительству на 2019−2020 годы, то есть часть жилья будет в резерве, передает ИА «Пенза-Пресс». Губернатор региона Иван Белозерцев отметил, что жилье в Заре строится качественное и недорогое — 33 150 рублей за квадратный метр. «Сейчас пока нет достойной инфраструктуры, но здесь экологически чистый район», — сказал он.

В конце 2017 года замдиректора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки РФ Ирина Романова сообщила, что в очереди на получение жилья стоит более 150 тыс. детей-сирот. По ее словам, для решения данной проблемы необходимо 160 млрд рублей.