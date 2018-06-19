24 июня в Турции пройдут досрочные, но, как и всё последнее время, судьбоносные выборы президента и парламента страны. Их значение определяется тем, что именно после них вступят в силу решения, принятые на апрельском референдуме 2017 года и превратившие Турцию из парламентской республики в президентскую. Главные изменения заключаются в том, что в руках президента сосредоточатся все рычаги исполнительной власти, а парламент будет заниматься лишь законодательными вопросами. При этом президент станет не только главой государства, но и верховным главнокомандующим.

Все последнее время шесть зарегистрированных кандидатов на президентский пост вели активную предвыборную кампанию. Главным из них является действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, которого поддерживает правящая Партия справедливости и развития, а также примкнувшая к ней Партия националистического движения. Конкуренцию ему пытаются составить выдвинутый Народно-республиканской партией Мухаррем Индже и лидер недавно созданной Хорошей партии Мерал Акшенер.

По имеющимся оценкам и проведенным в преддверии выборов опросам общественного мнения, Эрдоган может получить от 46 до 52% голосов, что свидетельствует о возможности проведения второго тура. Однако, судя по настроениям в Турции, победа всё равно достанется, скорее всего, действующему президенту.

Он находится на вершине власти с 2003 года, вначале в качестве премьер-министра, а затем президента страны и по длительности руководства государством уступает пока только основателю современной Турции Мустафе Кемалю Ататюрку. Достаточно стабильный уровень поддержки президента определяется целым рядом факторов.

Прежде всего Эрдоган позиционирует Турцию как главного защитника всех мусульман и хранителя исламских ценностей и святынь. Особенно наглядно это проявилось в категорическом неприятии решения США о переносе своего посольства в Иерусалим, а значит о фактическом признании этого города столицей Израиля. При этом Турция пошла на резкое обострение отношений с Израилем, даже несмотря на выгодное для нее торгово-экономическое сотрудничество, и активизировала поддержку движения ХАМАС в секторе Газа, как и Палестины в целом.

Даже преследование мусульман рохинджа в далекой Мьянме вызвало резкие турецкие протесты. Такая позиция вызывает в целом симпатии населения, так как большая его часть воспринимает свою страну прежде всего в качестве исламской.

Серьезную поддержку получили и последовательно проводимые турецкой армией операции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» на севере Сирии, имеющие цель создать санитарный кордон вдоль турецко-сирийской границы, который стал бы, по мнению руководства страны, заслоном против вооруженных формирований Рабочей партии Курдистана и аффилированных с ними Отрядов народной самообороны. Причем эти действия были предприняты Турцией, несмотря на вызванные ими серьезные трения с американской администрацией, опирающейся в Сирии именно на курдов. Такая бескомпромиссная позиция, демонстрирующая принципиальность при принятии важных решений, вызывает чувство гордости у достаточно многочисленного националистически настроенного электората.

Также вызывает одобрение совместное с Россией и Ираном участие Турции в урегулировании сирийского конфликта и ее роль в создании зон деэскалации и переговорах с радикальными антиправительственными формированиями, поскольку в стране имеется ощутимый запрос на выполнение Турцией посреднических функций в Сирии. Приветствуется большинством и укрепление Эрдоганом отношений с Россией, включая развитие экономических связей и резкое увеличение туристического потока.

Эрдоган занимает твердую позицию в отношении Евросоюза, который не только не способствует присоединению к нему Турции, но даже не ввел давно обещанный ей безвизовый режим. В связи с этим поддерживаются требования Анкары о необходимости полного выполнения ЕС своих финансовых обязательств по соглашению с Турцией. Они касаются блокирования потока беженцев в Европу и размещения их на турецкой территории.

Особое место в электоральной кампании отводится турецким диаспорам, в первую очередь, в Германии, где проживает, по разным оценкам, до 4 млн турок. Эрдоган всегда уделял живущим и работающим за рубежом большое внимание, заявляя, что они прежде всего турки, а потом уже жители того или иного государства. Постоянное внимание родины и независимая политика на международной арене вызывает у граждан Турции, живущих за рубежом, чувство гордости за свою страну и ее достижения, которые они связывают с деятельностью нынешнего президента, а также уверенность в том, что в случае необходимости Турция не бросит их в беде. Это определяет и их электоральные предпочтения. Что было продемонстрировано в ходе последнего референдума, несмотря на запрет местных властей на проведение турецкими официальными лицами агитационных мероприятий. Судя по имеющимся оценкам, и на предстоящих выборах основная часть турецкой диаспоры поддержит нынешнего президента.

И всё же стоит отметить, что вторая половина населения готова проголосовать за оставшихся кандидатов на пост президента. И основная их претензия к действующему лидеру страны — это авторитаризм. После того как Эрдоган объявил о переходе страны от парламентской к президентской системе управления, большая часть общества выступила категорически против изменений «под себя». Более того, часть населения выражают солидарность с заявлениями европейцев, осуждающими нарушения прав человека и длительного сохранения режима чрезвычайного положения, введенного после попытки государственного переворота в 2016 году. И несмотря на то что в июле исполнится два года с момента путча, многие подозреваемые по этому делу по-прежнему находятся за решеткой. Это вызывает немало критики в адрес нынешнего руководства.

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Автор — руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ